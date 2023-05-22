Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировано на Алтае

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,9 зафиксирован в 128 км к юго-юго-востоку от Горно-Алтайска (Республика Алтай), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 03:44 мск в понедельник, находился в Онгудайском районе в 32 км северо-восточнее районного центра.

Интенсивность сейсмособытия в эпицентре составила 4,7 балла по шкале MSK-64.

Землетрясение зарегистрировано примерно в 100 км от очага сейсмоактивности, который сохраняется в регионе почти 20 лет. Геофизики связывают это с процессами горообразования, продолжающимися последние 5-10 млн лет.

Установлено, что скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая относительно северной части Евразии составляет 1,19 мм в год по направлению к северо-западу.