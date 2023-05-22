Четыре лесных пожара действуют в Новосибирской области

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Четыре лесных пожара действуют в Новосибирской области, два из них в настоящее время локализованы, сообщил первый замначальника ГУ МВД России по региону Евгений Лебедев на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

"За неделю на территории 10 районов области зарегистрировано 45 лесных пожаров на площади свыше 186 га, из которых на сегодня действует четыре лесных пожара на территории двух районов области на площади 15,6 га, из них два пожара в Кыштовском районе локализованы на площади 9,6 га", - сказал он.

Наибольшее число лесных пожаров зафиксировано в Тогучинском, Кыштовском и Маслянинском районах.

Он также отметил, что произошло два ландшафтных пожара в Венгеровском и Новосибирском районах на общей площади более 220 га, переход огня на жилые дома, животноводческий комплекс и газораспределительную станцию не допущено, пострадавших нет.

Он также сообщил, что за неделю произошли пожары в 15 частных жилых домах в Новосибирске, Тогучинском, Барабинском, Куйбышевском и Новосибирском районах на общей площади 2 тыс. кв. м, пострадавших не было.