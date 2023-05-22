Госдума предложит запретить заправлять автомобили польских перевозчиков топливом по ценам РФ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Госдума в обращении к правительству РФ предложит исключить возможность заправлять автомобили польских перевозчиков топливом по российским ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Европейского союза, говорится в проекте документа.

Соответствующий проект постановления размещен в понедельник в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Депутаты Госдумы предлагают правительству внести соответствующие изменения в постановление правительства РФ от 30 сентября 2022 года № 1728 "О мерах по реализации указа президента РФ от 29 сентября 2022 года № 681 "О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов", предусматривающие "исключение возможности заправки топливом транспортных средств польских автомобильных перевозчиков по российским розничным ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Европейского союза".

Кроме того, предлагается исключить возможность "выполнения перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории РФ, допустив перемещение их транспортных средств от государственной границы РФ до ближайших таможенных терминалов в целях совершения перецепки прицепов или полуприцепов либо перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков".

Обращение подготовлено в связи с антироссийской политикой польских властей, отмечается в документе.

Так, депутаты пишут, что "польскими властями в нарушение норм дипломатических отношений 29 апреля 2023 года осуществлен захват здания школы при посольстве РФ в городе Варшаве".

Депутаты Госдумы также "настаивают на ответных мерах в отношении Республики Польша, зеркальных решению органов Европейского союза в рамках так называемого "пятого пакета санкций" о запрещении с 9 апреля 2022 года российским и белорусским автомобильным транспортным компаниям выполнять перевозки по территориям стран Европейского союза", указывается в проекте.

Как сообщил ранее первый вице-спикер палаты парламента Александр Жуков данный проект обращения Думы будет рассмотрен на заседании палаты во вторник.

"Завтра заседание начнется с обсуждения обращения в правительство по поводу транзита фур из Польши через территорию Российской Федерации и вообще въезда фур грузовых", - сказал Жуков в понедельник журналистам.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть запрет проезда польских фур по территории России.

"Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане", - написал Володин в своем телеграм-канале