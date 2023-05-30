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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Минтранс не видит рисков для доставки товаров из-за ограничений для грузовиков в Польше

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Запрет на проезд российских и белорусских грузовиков по территории Польши, который вступит в действие с 1 июня, не окажет влияния на сроки доставки товаров в импортном и экспортном направлениях, заявляют в российском Минтрансе.

Польское Министерство внутренних дел 29 мая сообщило, что Польша с 1 июня введет запрет на въезд с белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России.

"Данный запрет не спровоцирует заторы в пунктах пропуска и на подъездах к ним. С учетом имеющихся достаточных дополнительных возможностей российских приграничных терминалов, запрет не повлечет каких-либо сложностей с перевозкой экспортных и импортных грузов на европейском направлении", - заявили в пресс-службе российского Минтранса.

Запрет российским и белорусским грузовикам на перевозки по территории Польши в министерстве называют в большей степени политическим, чем практически необходимым.

Подобный запрет в отношении российских и белорусских автоперевозчиков Евросоюз уже ввел весной 2022 года.

В октябре Россия ответила зеркальной мерой, начав применять в пограничных зонах практику перецепки/перегрузки для последующей перевозки ввозимых из-за рубежа грузов по территории России силами местных транспортных компаний. В Минтрансе заявляют, что механизм "позволяет в полной мере обеспечить доставку необходимого объема и перечня товаров, следующих через границу".

Минтранс Евросоюз Польша
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