РФ и Иран в ближайшие месяцы подготовят генконтракт на строительство ж/д ветки Решт-Астара

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Россия и Иран в ближайшие месяцы подготовят генконтракт на строительство железнодорожной ветки Решт-Астара в Иране, входящей в международный транспортный коридор "Север-Юг", сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Во время визита в Иран проговорили все основные условия. Сейчас мы обменяемся письмами, мы так договорились с министром транспорта Ирана Мехрдадом Базарбашем, и представим наши компании с обеих сторон, кто будет в этом участвовать. Мы думаем, что в ближайшем будущем несколько месяцев возможно понадобится, чтобы создать генеральный (главный) контракт между нашими компаниями о том, что они начнут реализовывать этот проект. Деньги выделены, сейчас надо готовиться к реализации", - сказал Савельев, отвечая на вопрос, заключен ли контракт на строительство.

Говоря о проекте, министр отметил, что стройка будет совместная, но будет разделение. "Строительные материалы, которые явно существенно дешевле в Иране, например, цемент, песок гравий, будет браться с территории Ирана. Более сложные изделия, основная составляющая объема финансирования - пойдет российским компаниям. Это рельсы, железобетонные изделия, вагоны, локомотивы, оборудование автоматики, сигнализации и т.д.", - сказал он, добавив, - "мы сейчас оперативно ищем компании с обеих сторон, которые будут в этом участвовать".

Отвечая на вопрос о планируемой к строительству ширине ж/д колеи, Савельев сказал, что планируется строить совмещенную. "Мы начинаем с колеи 1435, но мы будем строить совмещенную колею, которая позволит при необходимости расширения объема перевозки положить еще один рельс (для 1520 - ИФ)", - отметил он.

Как сообщалось, неделей ранее Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания железной дороги Решт - Астара в Иране. Документ был подписан при участии глав государств - президента Ирана Эбрахима Раиси и президента РФ Владимира Путина, который присоединился к церемонии по видеосвязи.

Также сообщалось, что Россия выделит межгосударственный кредит в размере 1,3 млрд евро для этого строительства. Общая стоимость проекта - 1,6 млрд евро. Ветку планируется построить до конца 2027 г.