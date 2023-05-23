Минтранс планирует удвоить пропускную способность 84 КПП к 2028 году

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Министерство транспорта к 2028 году планирует удвоить пропускную способность 84 контрольно-пропускных пунктов (КПП), модернизировав обеспечивающих основной грузопоток, сообщил журналистам глава министерства Виталий Савельев.

По словам министра, в стране всего 314 пунктов пропуска, из них выбрано 84 приоритетных, которые будут модернизироваться в первую очередь, так, чтобы к концу 2027 года их пропускная способность выросла вдвое.

"Мы выбрали 84 пункта пропуска, которые дают фактически, нашей стране 66% грузооборота. Как только мы это сделаем, начнем расширять остальные. (...) Мы их выбрали, потому что они дают основной поток груза", - сказал он.

В 2022 году Минтранс получил на развитие пунктов пропуска 20 млрд рублей, в 2023 году - 25 млрд рублей, с 2024 года на эти цели будет выделяться по 35 млрд рублей каждый год, сообщил глава ведомства.

Отвечая на вопрос о ситуации на КПП Забайкальск, где в марте из-за образовавшихся заторов техники был приостановлен пропуск большегрузов из Китая, Савельев сообщил, что там обстановка нормализовалось.

"Мы уже в стадии подготовки для внедрения на указанном участке границы (КПП Забайкальск - ИФ) бесплатной электронной очереди. Закон вступает в силу с 1 сентября текущего года. Всего в этом году мы собираемся сделать 3 пункта пропуска с электронной очередью", - сказал министр.

В перспективе к 1 марта следующего года планируется ввести электронную очередь через Госуслуги. Сначала через сайт Росгранстроя. "На сайт вы обратились как водитель, вам дали номер очереди, и вы по этой очереди точно пройдете", - добавил Савельев.

Как уточнил журналистам директор департамента госполитики в области обустройства пунктов пропуска через госграницу Минтранса Михаил Кокаев, речь идет дополнительно об автомобильных пунктах пропуска Чернышевское на границе с Литвой и Бугристое на границе с Казахстаном.

Кроме того, по словам Кокаева, в 2023 году планируется полностью завершить работы на пункте пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе.

"У нас по контракту декабрь, но мы хотим в ноябре завершить. Это тот срок, который мы для себя взяли, - сообщил Кокаев. - Проблем с легковым сообщением больше нет, 24 полосы работают, по 12 полос с каждой стороны".