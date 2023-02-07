Законопроект об электронных талонах на выезд автотранспорта из России прошел II чтение

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который с 1 сентября 2023 года даст правительству право устанавливать перечень пограничных автомобильных пунктов пропуска (АПП), проезд через которые будет возможен только после резервирования даты и времени.

Также правительство сможет устанавливать перечень автодорог, примыкающих к таким АПП, проезд по которым на грузовом транспорте будет возможен после резервирования даты и времени.

Законопроект № 183815-8 правительство внесло в палату в августе 2022 года. Он был существенно доработан ко второму чтению, в частности, в него была включена поправка о резервировании временного слота онлайн для пересечения границы на грузовике.

Перечень пунктов пропуска

Как говорится в законопроекте, правительство сможет определять перечень АПП на госгранице, проезд через которые будет возможен только после предварительного резервирования. "Правительство РФ устанавливает перечень автомобильных пунктов пропуска через государственную границу РФ, в отношении которых устанавливается резервирование даты и времени в целях пересечения государственной границы РФ", - говорится в тексте.

Перечень автодорог

Кроме того, правительство получит право установить перечень автодорог, примыкающих к таким АПП, где будет применяться резервирование даты и времени, здесь уточняется, что речь идет о грузовых транспортных средствах, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок.

Поправка внесена в закон об автомобильных дорогах.

"Правительство РФ устанавливает перечень автомобильных пунктов пропуска через государственную границу РФ, в отношении которых устанавливается резервирование даты и времени в целях пересечения государственной границы РФ, а также перечень участков автомобильных дорог, примыкающих к таким автомобильным пунктам пропуска, в отношении которых применяется порядок проезда транспортных средств, предусмотренный статьей 30.1 настоящего федерального закона", - говорится в поправке.

Согласно ранее принятому постановлению правительства участками автомобильных дорог на подъездах к автомобильным пунктам пропуска признаются участки, примыкающие к АПП со стороны России и со стороны государственной границы, не превышающие по протяженности 1 км каждый.

Новая статья

Новая статья 30.1 закона об автомобильных дорогах в предложенной депутатами редакции регулирует проезд по автомобильным дорогам грузовых транспортных средств, используемых для международных перевозок, для пересечения границы. Согласно поправкам, проезд грузовиков по участкам автомобильных дорог в направлении АПП через границу России осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством.

Уточняется, что порядок резервирования даты и времени прибытия грузовых транспортных средств к пункту контроля должен предусматривать резервирование с использованием государственной информационной системы электронных перевозочных документов. В более ранней версии законопроекта новый порядок проезда по автодорогам в направлении АПП на границах распространялся не только на грузовики, но и на проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам России, иностранным гражданам.

В тексте уточняется, что правительство вправе с 1 сентября 2023 года по 31 декабря принимать решения, предусматривающие особенности применения порядка проезда грузовых транспортных средств, используемых в международных автомобильных перевозках по дорогам, примыкающим к АПП на границе, при этом данные решения будут применяться до 1 марта 2024 года.

Минтранс ранее подтверждал, что цель законопроекта об электронных очередях - упорядочить движение грузовиков.

"Перечень пунктов пропуска, в отношении которых устанавливается резервирование, будет определен дополнительно исходя из ситуаций, складывающихся на подъезде к ним. По мере необходимости данный перечень будет корректироваться (увеличиваться либо уменьшаться) с учетом создания необходимой инфраструктуры", - сообщали ранее в министерстве.

Там подчеркнули, что резервирование даты и времени в очереди будет осуществляться бесплатно с использованием государственной информационной системы электронных перевозочных документов. Для ожидания зарезервированного времени законопроектом предусмотрено создание соответствующих зон ожидания для транспорта. Министерство планирует утвердить требования к таким зонам.