Песков объяснил объединение управлений Кремля по кадрам и борьбе с коррупцией

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Кремле объяснили объединение управлений администрации президента по кадрам и противодействию коррупции оптимизацией работы по этим направлением, которые в данный момент "идут рука об руку".

"Кадровая служба и антикоррупционная деятельность - это те процессы, которые сейчас идут рука об руку. Работа, которая во многом пересекается, схожа специализация у сотрудников, которые там задействованы. Это очень важное условие для надежного функционирования всей системы госуправления, причем и в плане обеспечения кадровой службы, и в плане противодействия коррупции, речь идет именно обо всех уровнях - это и федеральный, и региональный, и муниципальный", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Все эти уровни, заметил он, встраиваются и в вертикаль кадровой работы. "Поэтому было принято такое решение - об оптимизации, чтобы упростить, повысить эффективность, что и было сделано", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, ожидаются ли сокращения в связи с изменениями в структуре управлений, пресс-секретарь президента отметил, что "там все равно еще предстоит некая документальная работа уже в связи с тем, что появилось новое управление". "И в ходе вот этой работы будет уточняться и кадровый состав", - сказал Песков.

Поясняя, в свою очередь, ожидается ли оптимизация подобных структур в региональных администрациях, Песков сказал, что "по регионам - это зависит от решения главы региона".

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указы, объединив два управления и назначив Максима Травникова начальником управления Кремля по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции.

Другим указом от должности начальника управления президента по вопросам противодействия коррупции был освобожден Андрей Чоботов.

Отвечая на уточняющий вопрос, останется ли Чоботов работать в администрации президента РФ, Песков сказал: "Нет, насколько мне известно, будет другая должность в другой структуре".