"АвтоВАЗ" с 1 июля повысит на 9% тарифные ставки и оклады сотрудников

Фото: Алена Селезнева/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" с 1 июля проиндексирует тарифные ставки и оклады сотрудникам на 9%, сообщила первичная профсоюзная организация предприятия в одной из соцсетей.

Это решение руководство компании приняло по предложению профсоюзного комитета, "несмотря на работу предприятия в непростых экономических условиях санкционного давления", говорится в сообщении.

Сообщалось, что в 2022 году завод провел "опережающую индексацию" 1 июня, на месяц ранее закрепленного коллективным договором срока.

Согласно финансовой отчетности автопроизводителя, на 31 декабря 2022 года численность его сотрудников составляла 33 301 человек (на конец 2021 года - 33 246 человек).

Единственным акционером "АвтоВАЗа" является подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ", контролирующее компанию через ООО "Лада Авто Холдинг". "Ростех" в начале мая вышел из состава акционеров автопроизводителя.