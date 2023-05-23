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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

В Союзе страховщиков назвали страхование рисков терроризма возможным, но дорогим

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Страхование рисков терроризма в таких видах бизнеса, как грузоперевозки, строительство и сельхоздеятельность, возможно в добровольном порядке при обращении клиентов в страховую компанию, но такая защита будет стоить дорого, такое мнение высказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев на пресс-конференции по агрострахованию в рамках XVIII международной конференции, организованной союзом.

Потребность в такой защите "касается рисков аграрных хозяйств, рисков грузоперевозчиков и строительно-монтажных рисков". "При этом такой договор страхования носит добровольный характер и по требованию страховщика может предусматривать определенные франшизы и другие условия", - сообщил Уфимцев.

Он отметил, что достижение таких договоренностей возможно при наличии у страхователя положительной истории страхования.

Таким образом, по его мнению, правильнее вести речь не о недоступности такого вида страхования, а о высокой его стоимости.

"Почему-то есть ожидания у бизнеса, что этот риск добавится за ту же самую плату по уже заключенному договору, это не так", - добавил Уфимцев.

По теме грузоперевозок, отметил Уфимцев, проходило совещание с участием самих перевозчиков, страховщиков и представителей Минтранса. Представители бизнеса говорили о том, что грузоперевозки на территориях, близких к зонам ведения боевых действий, в принципе увеличивают расходы перевозчиков не только на страхование, но и на поддержание работоспособности транспортных средств.

"В этой связи, как один из вариантов, обсуждалась возможность рассмотрения Минтрансом выделения специальных дотаций при возникновении повышенных рисков в ходе грузоперевозок", - отметил Уфимцев.

Президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов подтвердил факты обращения от аграриев к страховщикам по поводу организации защиты от рисков терроризма. При этом он подчеркнул, что по закону об агростраховании с господдержкой эти риски страховаться не могут, но страховые компании имеют право в добровольном порядке расширить защиту для своих клиентов.

Со своей стороны, генеральный директор СК "РСХБ-Страхование" Сергей Простатин сообщил журналистам, что прецеденты включения подобных рисков в договоры страхования в его компании есть, но "с учетом установления специальных франшиз и при соблюдении других условий".

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