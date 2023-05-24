Путин заявил, что энергетический кризис в Европе разрешился

Евразийский экономический форум в Москве Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Энергетический кризис, развивавшийся в европейских странах в прошлом году, сошел на нет, сейчас цены приближаются к экономически обоснованным уровням, считает президент РФ Владимир Путин.

"Не хочется сейчас возвращаться к тому, о чем постоянно и много вещали наши оппоненты по поводу энергетического кризиса в Европе, но я хочу еще раз вспомнить о том, кто виноват в этом. Да, кризис был. Сейчас цены там, слава богу, приближаются к экономически обоснованным (уровням - ИФ) на энергоносители", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

При этом он подчеркнул, что вины РФ в развитии кризиса нет. "Кто виноват в том, что произошло? "Северный поток 1" взорвали, "Северный поток 2" не открыли. Газовый маршрут "Ямал - Европа" через Польшу закрыли. Мы что ли закрыли? Они ж закрыли. Две нитки газопровода через Украину - Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали", - отметил президент.

"Мы все свои обязательства выполняем в полном объеме. И, конечно, в первую очередь, хочу подчеркнуть, делаем и будем делать (это - ИФ) в отношении стран Евразийского экономического союза", - добавил Путин.