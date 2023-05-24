Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Путин заявил, что энергетический кризис в Европе разрешился

Путин заявил, что энергетический кризис в Европе разрешился
Евразийский экономический форум в Москве
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Энергетический кризис, развивавшийся в европейских странах в прошлом году, сошел на нет, сейчас цены приближаются к экономически обоснованным уровням, считает президент РФ Владимир Путин.

"Не хочется сейчас возвращаться к тому, о чем постоянно и много вещали наши оппоненты по поводу энергетического кризиса в Европе, но я хочу еще раз вспомнить о том, кто виноват в этом. Да, кризис был. Сейчас цены там, слава богу, приближаются к экономически обоснованным (уровням - ИФ) на энергоносители", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

При этом он подчеркнул, что вины РФ в развитии кризиса нет. "Кто виноват в том, что произошло? "Северный поток 1" взорвали, "Северный поток 2" не открыли. Газовый маршрут "Ямал - Европа" через Польшу закрыли. Мы что ли закрыли? Они ж закрыли. Две нитки газопровода через Украину - Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали", - отметил президент.

"Мы все свои обязательства выполняем в полном объеме. И, конечно, в первую очередь, хочу подчеркнуть, делаем и будем делать (это - ИФ) в отношении стран Евразийского экономического союза", - добавил Путин.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пропавшие на Эльбрусе туристы из Белоруссии найдены живыми

В Кремле считают Польшу враждебным для России государством

Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об атаке украинских катеров-беспилотников на корабль "Иван Хурс"

В РПЦ считают чрезмерной тревогу музейщиков по поводу передачи "Троицы" Рублева

Военная операция на Украине

Военный суд 31 мая начнет процесс по делу наемников из Швеции, Хорватии и Великобритании

Грузовой корабль "Прогресс МС-23" стартовал к МКС с Байконура

Ученые попросили главу Минкультуры РФ не допустить разрушения иконы "Троица"

"Соллерс" начал выпускать LCV на площадке "УАЗа"

"Соллерс" начал выпускать LCV на площадке "УАЗа"

Средства от продажи квартиры Зеленского в Ялте пойдут на поддержку участников СВО

Музей Рублева готов по запросу Минкультуры передать ХХС список "Троицы"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });