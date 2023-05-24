Пчеловод в Татарстане выиграл иск против сельхозпредприятия, отравившего пчел пестицидами

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Арский районный суд Татарстана удовлетворил иск пчеловода Нуруллы Закирова, который тот подал против одного из местных сельхозпредприятий после массовой гибели пчел. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

"Он судился с ООО "СХП "Северный" после гибели пчел от отравления агрохимикатами на полях в июле прошлого года. Теперь Нурулла Закиров сможет получить компенсацию понесенного ущерба", - говорится в пресс-релизе.

В материалах на сайте Арского райсуда говорится, что решение в пользу пчеловода вынесено 23 мая.

В последние годы пчелы в России массово гибнут из-за обработки посевов медоносных растений пестицидами.

В марте 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает установить не только минимальный (3 дня), но и максимальный предельный срок (10 дней), в течение которого аграрии должны предупреждать пчеловодов и население о сбросе пестицидов на поля.

Действующая сейчас правовая конструкция позволяет аграриям выносить одно предупреждение о сбросе пестицидов – в начале сезона и на весь период медосбора, но пчеловоды отмечают, что невозможно изолировать пчел в улье на все летние месяцы.