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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Путин проведет в среду заседание Высшего Евразийского экономического совета

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг в Кремле проведет заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Лидеры Белоруссии, Казахстана и Киргизии прибыли в Москву еще накануне, в среду они вместе с президентом РФ приняли участие в заседании второго Евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире".

После форума в среду в Кремле у президентов были запланированы неформальные переговоры. "После завершения этого форума главы государств отправятся в Кремль, где у них состоится неформальный обед, в ходе которого они продолжат свое общение", - сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

При этом представитель Кремля обратил внимание, что Армению на мероприятиях в среду представит вице-премьер этой страны Мгер Григорян, а глава армянского правительства Никол Пашинян присоединится к саммиту ЕАЭС в четверг.

Путин, выступая на форуме, рассказал о темах предстоящего заседания Высшего Евразийского совета. "Завтра вместе с присутствующими здесь лидерами государств пятёрки проведём очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, примем решения по дальнейшему углублению интеграции, сосредоточимся на вопросах обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорения цифровой трансформации, устранения регуляторных и торговых барьеров, развития транспортной инфраструктуры", - сказал президент РФ.

Россия, отметил он, высоко ценит заинтересованность всех партнёров по объединению выстраивать сотрудничество.

В Кремле ранее отметили, что на предстоящем в четверг заседании планируется рассмотреть ход реализации приоритетов российского председательства в Евразийском экономическом союзе в 2023 году.

Кроме того, будут обсуждены вопросы международной деятельности Союза и расширения торгово-экономических связей с третьими странами и региональными объединениями.

На полях саммита, сообщили в Кремле, состоится ряд отдельных встреч Путина с лидерами стран-членов ЕврАзЭС, приглашенных в Москву.

Владимир Путин ЕАЭС Высший Евразийский экономический совет
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