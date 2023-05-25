Власти сообщили о ликвидации шести беспилотников в Крыму за ночь

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российские военные ликвидировали шесть беспилотников в разных районах Крыма в ночь на четверг, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО 6 БПЛА. Жертв и пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Об отраженной атаке беспилотников в ночь на четверг ранее также сообщил губернатор Севастополя.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый" уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.