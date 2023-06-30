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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Серебряные медали будут получать школьники с одной или двумя четверками

Серебряные медали будут получать школьники с одной или двумя четверками
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что серебряную медаль смогут получить школьники, у которых не более двух четверток в аттестате; окончательное решение о дополнительных баллах к ЕГЭ за медали будет принято до сентября.

"Со следующего года будет возможность выдавать серебряную медаль, если по итогам года одна или две четверки", - сказал Кравцов в пятницу во время сессии по подведению итогов 2022/2023 учебного года с постановкой задач на предстоящий год.

При этом он добавил, что вопрос о дополнительных баллах к ЕГЭ за серебряную медаль прорабатывается, "и до сентября соответствующие решения будут приняты".

В конце мая Кравцов сообщал, что серебряные медали вернутся в школы с 2023-2024 учебного года.

С 2013-2014 учебного года вступил в силу новый закон об образовании, который отменил награждение выпускников школ золотыми и серебряными медалями, вместо них вручается одна медаль федерального уровня "За особые успехи в учении".

Сергей Кравцов ЕГЭ Минпросвещения
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