Дистрибьюторы не ждут дефицита линз после приостановки импорта компанией Johnson&Johnson

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Американская компания Johnson&Johnson предупредила партнеров о приостановке импорта контактных линз в Россию, но дефицита этих товаров в стране не прогнозируется, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании-дистрибьютора "Протек" Дмитрий Погребинский.

"О подобных предупреждениях по поводу других товаров (компании Johnson&Johnson) нет информации", - сказал Погребинский.

"Однако есть много аналогов, и проблем с контактными линзами в стране не будет. Дефицита линз (в стране) не прогнозируется. У нас из страны никто (из иностранных компаний) не ушел. Даже если Johnson & Johnson по какой-то причине, логистической или какой-то еще, перестанет поставлять контактные линзы, есть другие компании, которые (их) поставляют", - отметил генеральный директор.

Также Погребинский сообщил, что предупреждений со стороны других иностранных компаний о приостановке поставок товаров в Россию нет.

Ранее "Коммерсант FM" со ссылкой на участников рынка сообщил о возможном возникновении в России дефицита контактных линз после введения США ограничений на ввоз ряда товаров в РФ. В список попали в том числе контактные линзы.

В пресс-службе Минпромторга сообщили ранее, что "в случае прекращения поставок контактных линз министерство оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта".