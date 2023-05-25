В Минпромторге прокомментировали ситуацию с поставками контактных линз в РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Другие страны, помимо Соединенных Штатов Америки, не намерены прекращать поставки контактных линз в Россию, сообщили в Минпромторге РФ.

"По оперативной информации, ряд других стран не планирует прекращение поставок", - говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга.

В нем отмечается, что случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта.

Лицензионная политика Соединенных Штатов предполагает, что если поставщик продукции докажет, что продукт предназначен для обеспечения здоровья и безопасности российских граждан или для гуманитарных целей, лицензия со стороны Минторга США может быть предоставлена в индивидуальном порядке. В этом смысле обеспечение рыночной продукцией для граждан, очевидно, должно подпадать под исключение, считают в Минпромторге.

В ведомстве также сообщили, что на российских предприятиях есть свободные мощности по производству интраокулярных линз ("искусственный хрусталик" - их преимущественно закупают государственные медицинские организации), которые позволят полностью закрыть потребности РФ.

Мягкие линзы в России производят семь организаций. При этом российские производители поставляют свою продукцию на экспорт. Производством жестких линз в России занимаются четыре компании.

За прошлый год объем производства контактных линз в России увеличился примерно на 30% в натуральном выражении по отношению к предыдущему году. Общий объем отгрузок контактных линз предприятиями на территории России увеличился на 33% в натуральном выражении по сравнению с 2021 годом, сообщили в министерстве.

Ранее "Коммерсант FM" со ссылкой на участников рынка сообщил о возможном возникновении дефицита контактных линз после введения США ограничений на ввоз ряда товаров в РФ. В список попали, в том числе, контактные линзы.

Гендиректор компании-дистрибьютора "Протек" Дмитрий Погребинский сообщил "Интерфаксу", что американская компания Johnson & Johnson предупредила партнеров о приостановке импорта контактных линз в Россию, однако предупреждений о приостановке поставок других товаров в страну нет. При этом, по его словам, дефицита контактных линз в России не прогнозируется.