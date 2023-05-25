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Поправки об обязательном погашении потребкредитов за счет страховки прошли I чтение

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в I чтении законопроект, который регулирует ситуацию, при которой банки при оформлении потребкредита производят страхование жизни или здоровья заемщика, а после его смерти или болезни предъявляют всю сумму оставшихся выплат его наследникам, умалчивая о страховке, которая должна была бы покрыть кредит.

Законопроект № 163390-8 в палату в июле 2022 года внесла группа депутатов.

В статью закона о потребительском кредитовании, которая регулирует порядок разрешения споров, добавляется норма о том, что при наступлении страхового случая после заключения договора страхования жизни, здоровья заемщика, страхования заложенного имущества от рисков утраты или повреждения, кредитор-выгодоприобретатель по данным договорам обязан предъявить страховщику требование о выплате страхового возмещения, которое затем направит в счет оплаты потребительского кредита.

Расчет задолженности заемщика, после наступления страхового случая, должен будет вестись в соответствии с условиями заключенного договора страхования, следует из текста законопроекта.

В пояснительной записке указывается, что документ подготовлен для борьбы с такой практикой банков, как взыскание с заемщиков или их правопреемников кредитной задолженности, которая должна быть полностью или частично погашена за счет страхового возмещения.

"Законопроект поддержан представителями страхового рынка в России. Принятие законопроекта позволит усовершенствовать систему погашения кредитной задолженности за счет страхового возмещения, а также обеспечить заемщиков или их правопреемников дополнительными механизмами защиты их прав от необоснованного взыскания с них кредитной задолженности в размере, равном сумме страхового возмещения, подлежащей оплате в счет погашения кредитной задолженности", - говорится в законопроекте.

Госдума
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