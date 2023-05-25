ЦБ решит проблему с допналогообложением пайщиков ЗПИФов с заблокированными активами

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Проблема с возможным двойным налогообложением для пайщиков дополнительных закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) с заблокированными активами, которые хотят их погасить, будет решена до конца 2023 года.

Об этом на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XIV сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.

"Другая проблема, которую мы обязательно должны будем решить. Даже не сомневаюсь, решим, может быть, совсем под новогоднюю елку, но решим. Это проблема с тем, чтобы сохранить нейтральный налоговый статус для пайщиков по закрытым паевым инвестиционным фондам, куда будут выделены заблокированные активы", - сказала она.

Цель корректировок, по ее словам, состоит в том, чтобы новых обязанностей по налогообложению при выделении этих паев не возникло.

Шишлянникова отметила, что согласие с Минфином по соответствующей корректировке Налогового кодекса практически достигнуто. "Они также согласны с тем, что этот закон должен быть принят до конца года для того, чтобы уже по итогам 2023 года у пайщиков не возникло дополнительных негативных эмоций, связанных с тем, что они получили какое-то дополнительное налогообложение", - указала глава департамента.

Ранее был принят закон, обязывающий УК открытого, биржевого или интервального ПИФа, у которой заблокировано не менее 10% стоимости чистых активов, принять решение либо о выделении активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый ЗПИФ, либо об изменении типа заблокированного фонда на ЗПИФ. Если доля заблокированных активов менее 10%, то УК может принять решение о выделении активов заблокированного фонда в дополнительный фонд. Совет директоров ЦБ установил, что это должно быть сделано в срок до 1 сентября 2023 года. В связи с этим у рынка появились опасения возможного двойного налогообложения для пайщиков дополнительного ЗПИФов.

"Наша цель в том, что при выделении этих паев должно облагаться ровно так же, как облагаются сейчас, а не появляться новые обязанности по налогообложению, поскольку это вынужденная ситуация, а не решение инвесторов", - пояснила позднее Шишлянникова журналистам. "Вы же знаете, что у нас закрытые паевые инвестиционные фонды облагаются немного в ином порядке. Плюс эти закрытые паевые фонды не будут обращающимися на организованном рынке, а Налоговый кодекс тоже устанавливает налоговый режим в зависимости о того, обращается или нет", - сказала она.