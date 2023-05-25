Депутат Аксаков допустил отмену НДФЛ для вкладов со сроком 3 и более лет

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Введенный с 2023 года налог с процентных доходов по вкладам и счетам может быть отменен, если длительность вложения средств составляет три и более лет. Об этом заявил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков в ходе XXIII Всероссийской банковской конференции.

"Безотзывные депозиты – их, на мой взгляд, надо бы связать с отменой подоходного налога. То есть, если отзывной депозит, то подоходной налог взымается, если длительный депозит, скажем, на три года и более, то, соответственно, отменить налог, который недавно был введен, таким образом мы могли бы простимулировать формирование длинных депозитов", - сказал Аксаков.

С 2023 года налогообложению подлежат доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в случае их превышения над показателем, рассчитанным как максимальная ключевая ставка ЦБ за год, умноженная на 1 млн рублей. Исключение – вклады в рублях, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1%, и счета эскроу. Процентные доходы по вкладам и счетам включаются в совокупность налоговых баз, облагаемых НДФЛ. Если сумма налоговых баз не будет превышать 5 млн рублей, то ставка НДФЛ составит 13%, если превышает, то – 15%.