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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

Задержан скрывавшийся в ДНР экс-директор ростовского "Авиаприборного ремонтного завода"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве бывшего исполнительного директора АО "Авиаприборный ремонтный завод" (г. Батайск, Ростовская область) Сослана Урумова. Он проходит по делу о мошенничестве с государственным оборонным заказом. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

"Оперативниками УФСБ России по Ростовской области были вскрыты схемы мошенничества Урумова, связанные с ремонтом военной техники при выполнении государственного оборонного заказа и фиктивным трудоустройством работников в ПАО "Роствертол" в личных целях, в результате которых нанесен ущерб в размере 4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении задержанного было возбуждено семь уголовных дел о мошенничестве (статья 159 УК РФ). Ранее он был объявлен в федеральный розыск и, по имеющейся информации, около шести месяцев скрывался на территории ЛНР и ДНР.

Москва Батайск Ростовская область АО "Авиаприборный ремонтный завод"
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