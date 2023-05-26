Задержан скрывавшийся в ДНР экс-директор ростовского "Авиаприборного ремонтного завода"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве бывшего исполнительного директора АО "Авиаприборный ремонтный завод" (г. Батайск, Ростовская область) Сослана Урумова. Он проходит по делу о мошенничестве с государственным оборонным заказом. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

"Оперативниками УФСБ России по Ростовской области были вскрыты схемы мошенничества Урумова, связанные с ремонтом военной техники при выполнении государственного оборонного заказа и фиктивным трудоустройством работников в ПАО "Роствертол" в личных целях, в результате которых нанесен ущерб в размере 4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении задержанного было возбуждено семь уголовных дел о мошенничестве (статья 159 УК РФ). Ранее он был объявлен в федеральный розыск и, по имеющейся информации, около шести месяцев скрывался на территории ЛНР и ДНР.