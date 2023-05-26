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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

Обломки сбитой украинской ракеты упали в поле в Ростовской области

Никто не пострадал, сообщили власти региона

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Обломки украинской ракеты, сбитой системой ПВО в небе над Ростовской областью вечером в четверг, упали в поле, не причинив разрушений, сообщила пресс-служба губернатора региона в пятницу.

Никто не пострадал, говорится в сообщении.

Ранее глава региона Василий Голубев написал в своем телеграм-канале, что система ПВО сбила украинскую ракету в районе города Морозовск в Ростовской области. Он также призвал граждан в связи с инцидентом сохранять спокойствие.

Ростовская область
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