Обломки сбитой украинской ракеты упали в поле в Ростовской области

Никто не пострадал, сообщили власти региона

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Обломки украинской ракеты, сбитой системой ПВО в небе над Ростовской областью вечером в четверг, упали в поле, не причинив разрушений, сообщила пресс-служба губернатора региона в пятницу.

Никто не пострадал, говорится в сообщении.

Ранее глава региона Василий Голубев написал в своем телеграм-канале, что система ПВО сбила украинскую ракету в районе города Морозовск в Ростовской области. Он также призвал граждан в связи с инцидентом сохранять спокойствие.