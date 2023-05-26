Путин в пятницу выступит на форуме "Деловая Россия"

Президент также проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступит на форуме "Деловая Россия" и проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, а также международный телефонный разговор, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Сегодня мы все отмечаем день российского предпринимательства. По этому поводу Путин сегодня проведет встречу с членами общественной организации "Деловая Россия"", - сказал он журналистам.

По словам представителя Кремля, Путин выступит с продолжительной речью, после чего слово будет предоставлено главе "Деловой России" Алексею Репику и председателю правления металлургического холдинга "Новосталь-М" Ивану Демченко, который расскажет о развитии экспорта в новых условиях.

Кроме того, руководитель "Первой экспедиционной компании" доложит о поддержке отечественных автоперевозок и запуске программы лизинга "Русский тягач". Запланированы и другие выступления.

"Далее в течение дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. На вторую половину дня у президента также запланирован международный телефонный разговор", - рассказал Песков.