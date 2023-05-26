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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Силуанов заявил, что бюджетные кредиты подвели ряд регионов к опасному уровню долга

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Бюджетные кредиты, которые пришли на смену коммерческим заимствованиям в структуре финансирования региональных бюджетов, также создают для субъектов федерации долговую нагрузку, и в отдельных случаях она уже приближается к опасным значениям, нужно учитывать эти риски, заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе встречи президента с членами "Деловой России" в пятницу.

"Субъекты в последнее время очень здорово начали закредитовываться. Раньше это были коммерческие кредиты, мы их заменили на бюджетные, теперь даем больше бюджетных кредитов. И особенно инфраструктурные кредиты, и на кассовый разрыв... И у нас уже долг региональный стал расти. Он пока еще не критический, но у целого ряда субъектов он подбирается к 100% от собственных доходов, а это уже величина предельная по бюджетному законодательству", - сказал Силуанов, комментируя предложение главы "Деловой России" Алексея Репика использовать бюджетные кредиты, чтобы стимулировать регионы активнее использовать механизм инвестиционного вычета.

"Я просто боюсь того, что мы, предоставляя инфраструктурные кредиты в триллионных объемах, скоро дойдем до того, что у регионов предельный объем долга будет уже пограничный, и они не смогут заимствовать на обычные свои бюджетные траты", - предупредил министр.

Силуанов призвал учитывать долговые проблемы регионов, которые "сейчас, к сожалению, постепенно могут увеличиваться в связи с ростом кредитной поддержки субъектов".

Антон Силуанов Минфин РФ
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