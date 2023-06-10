Правительство РФ расширило перечень жизненно важных лекарств

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов пополнился новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"В обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. В частности, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Согласно сообщению, новая лекарственная форма - таблетки диспергируемые - добавлена для препарата сапроптерин, который назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией.

Кроме того, для обезболивающего препарата "Просидол" также добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон - таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Эта лекарственная форма была разработана в России и зарегистрирована в конце 2022 года.

Цены на медикаменты из данного перечня регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в перечне - более 800 медикаментов.