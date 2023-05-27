Всероссийский марафон чтений, экскурсии и встречи с писателями пройдут в рамках "Библионочи"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Библионочь" пройдет в субботу в РФ в 12-й раз, в рамках акции запланировано более 5 тыс. мероприятий, среди которых всероссийский марафон чтений, посвященный Александру Островскому, встречи с писателями и экскурсии.

Как сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, в рамках акции пройдет более 5 тыс. мероприятий в 6 тыс. учреждений, в том числе и в новых регионах. Тема акции этого года - "Читаем вместе".

"Главным национальным мероприятием станет литературный марафон чтений, посвященный творчеству Александра Островского в год его 200-летия, совместно с всероссийским проектом "Русские чтения"", - уточнила министр в своем телеграм-канале.

В свою очередь замминистра культуры РФ Надежда Преподобная ранее сообщала, что для всех участников организована программа как в офлайн, так и в онлайн-форматах. Также в этом году было принято решение объединить Общероссийский день библиотек и акцию "Библионочь".

Помимо марафона чтений, в рамках акции запланированы театральные перфомансы, всероссийская викторина "Игра в классику", исторический лекторий, встречи с писателями и экскурсии по самым закрытым местам библиотек.

Официальный старт акции будет дан в Москве в Российской государственной библиотеке.

В свою очередь генеральный директор московской дирекции по развитию культурных центров департамента культуры Тимур Вахитов сообщал, что "Библионочь" в Москве начнется 27 мая с "библиосумерек" - мероприятия, которое ориентировано на детей и пройдет с 16:00 до 21:00. С 18:00 пройдут основные мероприятия акции и продлятся до 2 часов ночи.

Он отметил, что в акции будут участвовать не только библиотеки, но и культурные центры, музеи, театры, школы искусств, кинотеатры, парки и "Московский Дом книги". Всего в акции в Москве примут участие 160 учреждений, пройдет более 700 мероприятий, среди которых выставки, экскурсии, мастер-классы, встречи с писателями, спектакли, лекции, концерты, кинопоказы, презентации, чтения, квесты и квизы.

Также, как рассказал Вахитов, в рамках "Библионочи" будет работать пункт книгообмена на Южном речном вокзале, а также ожидается открытие библиотеки Добролюбова на Новом Арбате.