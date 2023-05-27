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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

По меньшей мере 14 природных пожаров ликвидированы в Тюменской области

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Тюменской области за сутки потушили 14 природных пожаров, сообщает информационный центр регионального правительства.

В РоссииКак минимум 11 природных пожаров потушили в Свердловской областиЧитать подробнее

"В течение суток 26 мая ликвидированы три лесных пожара на площади 8 га. Кроме того, ликвидированы 11 ландшафтных пожаров на площади 244 га", - говорится в сообщении.

Тушением огня накануне занимались 513 человек, использовалось 110 единиц техники.

В Тюменской области действуют девять лесных пожаров на площади 535,7 га, а также шесть ландшафтных площадью 927 га. Семь возгораний локализовано.

В регионе установлен режим ЧС.

Тюменская область
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