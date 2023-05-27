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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Беспилотники атаковали здание нефтепроводной компании в Псковской области

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Взрыв в здании нефтепроводной компании в Псковской области, по предварительным данным, произошел из-за атаки беспилотников, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

"Окончательные выводы по итогам работы оперативной группы", - написал он.

Утром в субботу в результате взрыва было повреждено административное здание нефтепроводной компании вблизи деревни Литвиново Невельского района, сообщил губернатор ранее в телеграм-канале. Пострадавших нет.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Невельский район граничит с Белоруссией.

Псковская область
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