Беспилотники атаковали здание нефтепроводной компании в Псковской области
Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Взрыв в здании нефтепроводной компании в Псковской области, по предварительным данным, произошел из-за атаки беспилотников, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.
"Окончательные выводы по итогам работы оперативной группы", - написал он.
Утром в субботу в результате взрыва было повреждено административное здание нефтепроводной компании вблизи деревни Литвиново Невельского района, сообщил губернатор ранее в телеграм-канале. Пострадавших нет.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Невельский район граничит с Белоруссией.