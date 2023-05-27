Минобороны РФ сообщило об ударах по силам ВСУ на нескольких направлениях

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли удары по силам ВСУ на ряде направлений.

"На купянском направлении активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Красное Первое и Новомлынск Харьковской области", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

По его данным, в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

"На красно-лиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Серебрянка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что на донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и активных действий подразделений "Южной" группировки войск за прошедшие сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой народной республики, Малая Токмачка, Марфополь и Комсомольское Запорожской области", - сказал представитель ведомства.

Российские военные за сутки нанесли удары по четырем складам ВСУ в Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республиках, а также двум пунктам управления 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ.

За сутки в зоне СВО перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, 19 реактивных снарядов системы HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, заявил Конашенков.

По его словам, уничтожены 12 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Конашенков заявил, что всего за сутки авиация и артиллерия РФ нанесла удары по 82 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 96 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4353 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9310 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4919 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10481 единица специальной военной автомобильной техники", - сообщил представитель Минобороны РФ.