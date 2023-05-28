Свыше ста машин скопилось в очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Почти 100 пассажиров и 66 автомобилей перевезли паромы из Краснодарского края в Крым через Керченскую переправу за сутки, сообщает оперштаб региона в воскресенье.

"В очереди на Керченскую переправу ожидают 111 машин. За прошедшие сутки паромы "Мария" и "Керченский-2" перевезли в Крым 66 автомобилей и 96 пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ожидающие автомобили находятся на накопительной парковке в поселке Ильич, на месте дежурят волонтеры, есть столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки выведены в резерв.

Как говорится в сообщении, с начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 28 мая через пролив в обе стороны перевезли почти 158,4 тыс. пассажиров, 127,6 тыс. единиц автотранспорта и свыше 16 тыс. железнодорожных вагона.

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами - продуктами и товарами первой необходимости, добавили в оперштабе.