Землетрясение магнитудой 5 произошло в районе камчатского вулкана Шивелуч

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в районе вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщил в понедельник Камчатский филиал "Единой геофизической службы" РАН.

"Сегодня ночью в 02:50 в районе вулкана Шивелуч на глубине 2 км произошло землетрясение магнитудой 5,0, ощущавшееся в поселке Ключи (ближайший от Шивелуча населенный пункт - ИФ)", - сообщается в телеграм-канале учреждения.

Как сообщалось, сильная фаза извержения вулкана Шивелуч началась в ночь на 11 апреля. К утру она достигла максимальной интенсивности, произошел пепловый выброс на высоту 20 км.

В Усть-Камчатском, Мильковском и Быстринском районах Камчатки прошли пеплопады, наиболее сильные - в Усть-Камчатском районе. В ближайшем от Шивелуча населенном пункте - поселке Ключи - пеплопад был самым сильным за последние 60 лет.

Затем Шивелуч продолжил извергаться, но уже в гораздо меньших масштабах.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча - 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Его возраст оценивается в 60-70 тыс. лет.