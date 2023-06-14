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Пепел камчатского вулкана Шивелуч протянулся на десятки километров

Пепел камчатского вулкана Шивелуч протянулся на десятки километров
Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ ЕГС РАН / ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Пепловый шлейф от вулкана Шивелуч, извергающегося на Камчатке, протянулся на 60 км к востоку от него, сообщает в среду Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 3,5 км над уровнем моря протянулся на 60 км на восток от вулкана Шивелуч", - говорится в сообщении

Для Шивелуча установлен оранжевый код опасности для авиации. Пепел опасен для местных авиаперевозок.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о пепле, который со склонов Шивелуча подняло ветром. По данным МЧС, пеплопадов в населенных пунктах не зарегистрировано.

Как сообщалось, сильная фаза извержения вулкана Шивелуч началась в ночь на 11 апреля. К утру она достигла максимальной интенсивности, произошел пепловый выброс на высоту 20 км. В Усть-Камчатском, Мильковском и Быстринском районах Камчатки прошли пеплопады.

Шивелуч продолжает извергаться, но уже в гораздо меньших масштабах.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча - 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60-70 тысяч лет.

Камчатский край вулкан Шивелуч
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