Дума разрешила безвозмездную передачу Министерству обороны и МЧС конфискованной одежды

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении правительственный законопроект, который разрешает безвозмездную передачу МЧС или Минобороны конфискованных товаров легкой промышленности, сообщает сайт палаты.

Законопроект № 285558-8 был внесен в парламент в январе 2023 года. Он был подготовлен "в целях установления возможности с учетом сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации" вовлечения в хозяйственный оборот конфиската, который может быть использован по прямому назначению, путем его безвозмездной передачи или в качестве гуманитарной помощи.

Предусматривается, что товары легкой промышленности подлежат безвозмездной передаче в случаях, при которых законодательством в отношении них предусмотрена возможность такой передачи, а также безвозмездной передачи указанных товаров Минобороны России, и безвозмездной передачи указанных товаров для осуществления мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию МЧС России в порядке, установленном правительством.