Москва примет меры для усиления безопасности ЗАЭС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва планирует предпринять все возможные усилия для повышения уровня ядерной безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"В создавшихся условиях Россия намерена предпринять все возможные меры для усиления ядерной и физической безопасности станции в соответствии с национальным законодательством и взятыми на себя обязательствами и вытекающими из профильных международно-правовых инструментов, участником которых является наша страна", - сказал Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, РФ "осуществила конкретные шаги по защите наиболее чувствительных структур, систем и компонентов станции от нападений или диверсий".

Ранее во вторник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая перед Совбезом ООН назвал "хрупкой и трудной" ситуацию с безопасностью на ЗАЭС.

22 мая Гросси отметил, что ведет интенсивные переговоры с целью добиться соглашения о защите ЗАЭС, включая обеспечение доступности и безопасности внешних источников питания.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Пять реакторов находятся в холодном режиме, один в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Несколько специалистов МАГАТЭ дежурят на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года. Примерно раз в месяц они меняются.