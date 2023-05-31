Минтруд предложил законодательно закрепить частичную занятость

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Понятие частичной занятости необходимо закрепить законодательно, сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Мы предлагаем рассмотреть законодательное закрепление вопроса частичной занятости, который позволял бы совмещать маме, либо гражданину, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, например, дистанционную работу с осуществлением функций ухода, - сообщил министр во время заседания комитета Госдумы в среду.

По словам министра, на данный момент не существует определения частичной занятости, а компенсация по уходу за инвалидом или ребенком не предполагает, что гражданин в этот период может работать.

"Это закрепление устранит правовой вакуум. Тогда мы сможем в тех актах, которые определяют основание для выплаты соцпособия, прописать, что для этой категории занятости возможна частичная занятость", - пояснил Котяков.