Минтруд предложил увеличить субсидии работодателям за наем инвалидов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Минтруд подготовил инициативу по субсидированию работодателей, нанимающих инвалидов по квоте, также ведомство собирается квотировать в большем объеме тех работодателей, которые нанимают инвалидов сверх квоты, сообщил журналистам глава ведомства Антон Котяков.

"Если мы говорим о стимулировании работодателей к заполнению квот, то мы сейчас работаем, в том числе, над предложениями по увеличению субсидирования со стороны государства для предприятий по заполнению квотируемых рабочих мест", - сказал министр.

Он пояснил, что адаптация рабочего места для граждан, имеющих особенности по здоровью, требует финансовых вложений со стороны работодателя.

"Мы сейчас подготовили соответствующую инициативу с точки зрения увеличения субсидирования по отношению к таким работодателям, а также по отношению к работодателям, которые заполняют рабочие места сверх квотируемых, там будет субсидирование в большем объеме", - подчеркнул министр.

По его мнению, в результате работодатели будут больше заинтересованы в заполнении квот и привлечении инвалидов на рабочие места.

В сентябре Котяков предложил ввести административную ответственность за незаполнение выделенной для инвалидов квоты, а также предоставить дополнительную поддержку предприятиям для адаптации рабочих мест под нужды инвалидов.