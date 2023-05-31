Песков отметил, что введение военного положения во всей России не обсуждается

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Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Никаких обсуждений о введении военного положения на всей территории России не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких решений на этот счет не принималось, и никаких обсуждений на этот счет не ведется", - сказал он журналистам, комментируя предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о введении военного положения на всей территории России.

Песков подчеркнул, что вопрос введения военного положения является "целиком и полностью прерогативой высшей федеральной власти".