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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Власти РФ проанализируют, как ответить на атаку беспилотников на Москву

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Власти России проанализируют, каким образом отреагировать на атаку беспилотников на Москву, которая произошла накануне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вчера вы слышали заявление нашего президента, который сказал, что понятно, на что нас хотят спровоцировать. Мы это понимаем. Будем спокойно и последовательно думать, как с этим разбираться", - отметил Песков, добавив, что "специальная военная операция продолжается".

Он также обратил внимание на то, что никакого осуждения на Западе атаки дронов на российскую столицу не последовало, отметив, что в Кремле отметили реакцию Лондона и Вашингтона на эту акцию. "Мы, конечно, предпочли бы услышать хоть какие-то слова осуждения", - сказал пресс-секретарь президента.

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Дмитрий Песков
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