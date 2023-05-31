В Думу внесен законопроект, разрешающий ограниченно годным и судимым служить по контракту

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона, предусматривающий возможность поступать на службу в армию по контракту для граждан, признанных ограниченно годными к военной службе.

То же касается имеющих судимость, желающих поступить на военную службу по контракту.

Речь идет о периодах мобилизации, военного положения и военного времени, говорится в проекте закона.

Соответствующий проект закона (370186-8) размещен в среду в базе законодательной деятельности парламента РФ. Авторами проекта закона стали глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Согласно проекту закона граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, могут служить по контракту, если не имеют заболеваний, определенных перечнем Минобороны РФ.

В пояснительной записке отмечается, что "выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен".

В частности, к таким гражданам относятся имеющие судимость. Законодательством РФ предусмотрена возможность призыва указанной категории граждан на военную службу по мобилизации, за исключением совершивших преступления против половой неприкосновенности, осужденных за терроризм, государственную измену, шпионаж и другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Авторы предлагают применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость, и желающим поступить на военную службу по контракту.

Кроме того, законопроект предусматривает предельный возраст для службы по контракту в указанные периоды для имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно - 70 лет, имеющим иное воинское звание - 65 лет.