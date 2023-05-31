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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Добыча газа в России в апреле была на уровне аналогичного по погоде октября

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Производство газа в России в апреле 2023 года снизилось по отношению к зимним месяцам, но находилось примерно на уровне аналогичного по погодным условиям осеннего месяца - октября 2022 года, следует из данных Росстата.

По этим данным, добыча газа в апреле 2023 года составила 53,3 млрд куб. м, что почти равно результату за октябрь 2022-го (53,6 млрд куб. м).

Используемая в отрасли цифра складывается из публикуемых ведомством данных о добыче горючего природного газа (газа естественного) (44,5 млрд куб. м) и газа нефтяного попутного (газ горючий природный нефтяных месторождений) (8,8 млрд куб. м).

В апреле 2022 года добыча составила 61,5 млрд куб. м.

Росстат
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