Лавров прибыл в Кейптаун

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Кейптаун, это финальный пункт в его африканском турне, стартовавшем на этой неделе, передает корреспондент "Интерфакса".

Как ранее заявили в МИД РФ, 1-2 июня в Кейптауне Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел стран БРИКС, обсудит подготовку к саммиту "пятерки".

"Участники мероприятия обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, взаимодействие на ведущих многосторонних площадках, проведут обмен мнениями о перспективах развития стратегического партнерства БРИКС, включая институциональное развитие объединения", - заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.