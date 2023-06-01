"Росатом" заявил, что предложенные МАГАТЭ принципы безопасности ЗАЭС уже исполняются

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев высоко оценил план руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, озвученный им на заседании Совета безопасности ООН.

"Мы не просто разделяем, мы уже исполняем эти принципы", - заявил Лихачев журналистам в Нижнем Новгороде.

Он отметил, что "это было не просто заявление, это была полноформатная дискуссия на площадке СБ ООН". "Мы очень высоко оцениваем работу гендиректора МАГАТЭ по созданию всех необходимых условий по защите станции, по обеспечению безопасности", - сказал Лихачев.

Глава "Росатома" подчеркнул, что "мы будем делать все в дальнейшем, чтобы минимизировать какие бы то ни было технологические, а тем более военные риски". "Защитить станцию сил, конечно, у России хватит", - заверил Лихачев.

Он заявил, что системы безопасности Запорожской АЭС на данный момент работают четко. Лихачев подчеркнул: "Мы высоко оцениваем профессиональные навыки того персонала, который сейчас пришел на работу на станцию, наших специалистов, которые там организуют непосредственно связь по техническому обслуживанию, созданию запаса резервного топлива".

Он напомнил, что такой резерв необходим, поскольку станция уже семь раз отключалась от центрального энергоснабжения.

"Мы будем в дальнейшем продолжать поддерживать все действия гендиректора МАГАТЭ, мы ожидаем расширенную миссию, возможное присутствие Рафаэля Гросси на Запорожской АЭС", - сказал глава "Росатома".

Он добавил, что "наша позиция здесь едина не только с гражданскими нашими партнерами, такими, как МИД, но и с министерством обороны, Росгвардии, Вооруженными Силами, у нас абсолютно одинаковые позиции и полная мобилизация на то, чтобы не допустить каких бы то ни было эксцессов на Запорожской АЭС".

Лихачев отметил, что "наши зарубежные партнеры - Китай, Турция, Египет, многие европейские страны, конечно, с тревогой следят за ситуацией на ЗАЭС и разделяют те озабоченности, которые Гросси обсуждал в СБ ООН".

Во вторник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Пять реакторов находятся в холодном режиме, один в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Несколько специалистов МАГАТЭ дежурят на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года. Примерно раз в месяц они меняются.