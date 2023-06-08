Глава "Росатома" анонсировал визит в Россию гендиректора МАГАТЭ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси ждут в России, когда и в какой город он приедет, будет уточняться, сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Мы, конечно, Гросси точно ждем, он точно приедет, как он сам сказал - город будет уточнен. До или после (поездки Гросси на ЗАЭС - ИФ) - это вопрос отдельный, но мы настроены на продолжение контактов с МАГАТЭ. Надо сказать, что все договоренности, которые есть с МАГАТЭ, реализуются", - сказал Лихачев.

Он вновь высоко оценил усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасности ЗАЭС.

"Мы продолжаем оценивать роль миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС как крайне важную, а присутствие - крайне своевременным и актуальным, потому что это конечно дополнительная защита своеобразная от нападения на атомную станцию", - подчеркнул Лихачев.

"Второй момент - это конечно же канал передачи объективной информации, потому что эксперты МАГАТЭ находятся непосредственно на местах, в контакте с персоналом, в контакте с вооруженными силами. Они видят все, на все вопросы получают ответы", - указал он.

По словам гендиректора "Росатома", "мы всегда рады видеть господина Гросси и в России, и на ЗАЭС, рассчитываем, что после его выступления на трибуне ООН эти контакты будут развиваться".

Пресс-служба МАГАТЭ 2 июня сообщила, что Гросси скоро снова посетит ЗАЭС, чтобы оценить там ситуацию и произошедшие с конца марта изменения.

6 июня гендиректор МАГАТЭ заявил, что посетит ЗАЭС с усиленной командой уже на следующей неделе с учетом разрушения Каховской ГЭС.

До этого Гросси посещал ЗАЭС 1 сентября 2022 года и 29 марта 2023 года.