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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Мошенники в I квартале похитили у клиентов банков 4,5 млрд рублей

Мошенники в I квартале похитили у клиентов банков 4,5 млрд рублей
Фото: Image Source/Getty Images

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Мошенникам в первом квартале удалось похитить у клиентов банков 4,5 млрд рублей, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3,3 млрд рублей), следует из материалов ЦБ РФ.

При этом количество операций без согласия клиентов (БСК) снизилось на 2%, до 252,1 тыс. против 258 тыс. случаев в I квартале 2022 года. Доля социальной инженерии остается на высоком уровне – 50,5%.

Вернуть клиентам банков удалось 4,3% от общего объема похищенных средств, что составило около 195,6 млн руб. Кроме этого, банки в январе-марте 2023 года отразили 2,7 млн атак кибермошенников на счета клиентов и таким образом предотвратили хищения на 712 млрд руб., отмечает ЦБ.

Больше всего средств было похищено с помощью онлайн-банкинга, в том числе это были заемные средства. Таким образом мошенники украли у физлиц почти 2,5 млрд руб. (38,4 тыс. операций), еще 1,4 млрд было похищено с банковских карт (196,6 тыс. операций) и более 552,5 млн – через Систему быстрых платежей (12,1 тыс. операций).

"Почерк киберпреступников меняется, последнее время они все чаще пытаются заполучить доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. Когда злоумышленникам удается это сделать, они не только крадут собственные сбережения человека, но и могут оформить на жертву кредит и оперативно вывести кредитные деньги", - сказал глава подразделения департамента информационной безопасности ЦБ Алексей Голенищев.

Большая часть кибератак – 19,6 тыс., совершалась с использованием методов социальной инженерии, еще 1,9 тыс. атак - фишинговые. Количество атак типа "отказ в обслуживании" (DDoS) составило 95 ед., что на 71% ниже, чем в среднем за весь 2022 год (328 атак).

Регулятор в I квартале инициировал блокировку почти 97 тыс. мошеннических телефонных номеров, а также 8,3 тыс. фишинговых сайтов, которые были замаскированы под официальные сайты финансовых организаций.

ЦБ РФ
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