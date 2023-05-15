Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:18

Пашинян заявил о готовности Армении сотрудничать с Россией, не нарушая санкции

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Армения пытается не попадать под антироссийские санкции Запада и прямо заявляет об этом России, сказал чешскому журналу Respekt премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его цитирует госинформагентство "Арменпресс".

"Там, где есть возможность, мы с радостью идем навстречу российскому спросу. Санкции - наша красная линия. И мы говорим это очень четко России: мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим подпасть под санкции. Здесь нет никакого секрета", - сказал политик.

По словам Пашиняна, в связи с ситуацией на Украине логистические цепочки грузоперевозок нарушились или не функционируют, многие товары, которые поставлялись напрямую в Россию, сейчас идут туда через Армению, Казахстан и другие страны.

"Например, напитки, не подпадающие под санкции, - не проблема. До февраля 2022 года они шли через Польшу и Беларусь, теперь идут через Армению. Речь идет не только об изменении маршрутов, большинство европейских перевозчиков отказываются от прямого сотрудничества с российским рынком. А российские перевозчики не могут доставить их в Польшу. Таким образом, были созданы совершенно новые логистические маршруты, в том числе через территорию Армении. Но мы стараемся быть максимально прозрачными в отношении подсанкционных товаров, сотрудничаем с ЕС, США и даже с самой Россией. Мы являемся членом ЕАЭС и имеем очень тесные экономические связи с Россией, и армянский бизнес любит участвовать в программах, которые были созданы в последнее время", - сказал он.

Никол Пашинян Армения Казахстан Чехия Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китайские военные призвали готовиться к конфликту в финансовой и технологической сферах

Китайские военные призвали готовиться к конфликту в финансовой и технологической сферах
Военная операция на Украине

Лукашенко привел войска в повышенную готовность после инцидентов под Брянском

Лукашенко привел войска в повышенную готовность после инцидентов под Брянском

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Грузии оценили доход от возобновления авиасообщения с РФ в 2023 году в $300-400 млн

В Грузии оценили доход от возобновления авиасообщения с РФ в 2023 году в $300-400 млн

Мужа Елены Блиновской обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов

Мужа Елены Блиновской обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов

В Турции 28 мая состоится второй тур президентских выборов

В Турции 28 мая состоится второй тур президентских выборов

Три российские авиакомпании подали заявки на полеты в Грузию

Некоторым гражданам Финляндии стали отказывать во въезде в Россию за покупками

Некоторым гражданам Финляндии стали отказывать во въезде в Россию за покупками

Грузия получила от нескольких авиакомпаний РФ заявки на выполнение полетов в республику

Грузия получила от нескольких авиакомпаний РФ заявки на выполнение полетов в республику

Эрдоган набрал меньше 50% голосов после подсчета 98% бюллетеней

Эрдоган набрал меньше 50% голосов после подсчета 98% бюллетеней
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });