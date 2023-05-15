Пашинян заявил о готовности Армении сотрудничать с Россией, не нарушая санкции

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Армения пытается не попадать под антироссийские санкции Запада и прямо заявляет об этом России, сказал чешскому журналу Respekt премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его цитирует госинформагентство "Арменпресс".

"Там, где есть возможность, мы с радостью идем навстречу российскому спросу. Санкции - наша красная линия. И мы говорим это очень четко России: мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим подпасть под санкции. Здесь нет никакого секрета", - сказал политик.

По словам Пашиняна, в связи с ситуацией на Украине логистические цепочки грузоперевозок нарушились или не функционируют, многие товары, которые поставлялись напрямую в Россию, сейчас идут туда через Армению, Казахстан и другие страны.

"Например, напитки, не подпадающие под санкции, - не проблема. До февраля 2022 года они шли через Польшу и Беларусь, теперь идут через Армению. Речь идет не только об изменении маршрутов, большинство европейских перевозчиков отказываются от прямого сотрудничества с российским рынком. А российские перевозчики не могут доставить их в Польшу. Таким образом, были созданы совершенно новые логистические маршруты, в том числе через территорию Армении. Но мы стараемся быть максимально прозрачными в отношении подсанкционных товаров, сотрудничаем с ЕС, США и даже с самой Россией. Мы являемся членом ЕАЭС и имеем очень тесные экономические связи с Россией, и армянский бизнес любит участвовать в программах, которые были созданы в последнее время", - сказал он.