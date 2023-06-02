Минпромторг подтвердил, что изучает варианты ограничения параллельного импорта радиоэлектроники

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ изучает предложения радиоэлектронной отрасли по исключению отдельных брендов из перечня товаров для параллельного импорта, позволяющих поставлять продукцию иностранных производителей без согласия правообладателей. При этом ключевым для принятия решения будет способность российских компаний обеспечить внутренний спрос.

"Минпромторг России в связи с проведением оптимизации списка брендов, которые разрешено ввозить в страну по параллельному импорту, действительно рассматривает поступившее от отрасли предложение об ограничении перечня продукции в части радиоэлектроники. В настоящий момент идет сбор обоснованных предложений по конкретным брендам, подтвержденных соответствующими цифрами производства аналогичных отечественных товаров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Важно отметить, что обеспеченность российских заказчиков всей необходимой номенклатурой для министерства остается главным приоритетом", - подчеркнули в Минпромторге.

Ранее в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что Минпромторг обсуждает с рядом отечественных производителей возможность ограничить параллельный импорт вычислительной техники. В частности, консорциум АНО "Вычислительная техника" (объединяет Yadro, "Аквариус", Kraftway и др.) предлагает исключить из перечня оборудования для параллельного импорта технику HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric.

При этом, по данным издания, Минэкономики рассматривается более расширенный список, дополненный IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro.