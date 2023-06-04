Работа Керченской паромной переправы восстановлена

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа возобновила работу после остановки на несколько часов из-за плохих погодных условий, сообщает главное управление МЧС по Крыму в воскресенье.

"По состоянию на 12:40 по Москве движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, работа переправы между Крымом и Кубанью была остановлена утром в воскресенье из-за ветра.

Керченской паромной переправой пользуются грузовые автомобили грузоподъемностью более 1,5 тонн, для которых ограничено движение по Крымскому мосту после взрыва 8 октября 2022 года. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.