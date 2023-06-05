Путин в середине дня проведет совещание по транспортной отрасли на новых территориях

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание по тематике транспортного сообщения в новых субъектах, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Будет у него (Путина - ИФ) в середине дня совещание, на которое он пригласил министра транспорта (Виталия) Савельева и руководителя РЖД (Олега) Белозерова. И будут говорить по всей транспортной отрасли на новых территориях", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Далее по графику у президента встречи "непубличного характера", добавил Песков.