В Кремле встревожены новостями из Бишкека

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Кремле внимательно отслеживают тревожные новости из Киргизии о массовом задержании участников возможного государственного переворота, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, очень тревожные новости поступают, - сказал он на брифинге. - Мы внимательно отслеживаем новости. Какой-то более детальной информацией не располагаем".

Ранее 5 июня о том, что в Киргизии спецслужбы проводят массовые задержания участников возможного государственного переворота, сообщило 24.kg со ссылкой на собственные источники. Издание опубликовало видео задержания нескольких подозреваемых. Сообщается, что группа лиц готовила захват власти насильственным путем. Личности задержанных неизвестны.

В Госкомитете национальной безопасности Киргизии пока не комментируют эту информацию.