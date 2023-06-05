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Бывший вице-президент США Пенс присоединился к президентской гонке

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент США Майк Пенс подал документы для участия в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты страны от республиканцев, сообщает в понедельник Associated Press.

"Бывший вице-президент Майк Пенс в понедельник подал документы, дав старт своей кампании на пост президента в 2024 году", - пишет агентство.

Ранее сообщалось, что Пенс планировал объявить о намерении побороться за пост в свой день рождения - 7 июня. Ожидается, что в этот день он выступит с речью в городе Де-Мойн, штат Айова.

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О намерении побороться за выдвижение в президенты от республиканцев заявили уже несколько человек, в том числе экс-президент США Дональд Трамп, губернатор штата Флорида Рон Десантис, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший постпред США в ООН Никки Хейли. Бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи на следующей неделе присоединится к президентской гонке.

От Демократической партии свои кандидатуры на участие в президентских праймериз пока выдвинули нынешний президент США 80-летний Джо Байден, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший и писательница Марианна Уильямсон.

Пенс занимал пост вице-президента США с 2017 по 2021 год при президенте Дональде Трампе. C 2013 по 2017 год Пенс был губернатором Индианы, а с 2001 по 2013 год был членом палаты представителей США. Является младшим братом Грега Пенса, который с 2019 года также состоит в палате представителей.

По образованию Пенс является юристом. С 1994 по 1999 годы он был ведущим консервативного ток-шоу на радио и телевидении.

Майк Пенс США
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